Международное участие в форуме TNF расширилось

В промышленно-энергетическом форуме TNF в этом году примут участие несколько иностранных делегаций дружественных государств, в том числе впервые площадку посетят представители ОАЭ. Ожидается также участие компаний из Китая, Ирана и Узбекистана, сообщила пресс-служба мероприятия.

Уточняется, что в составе делегаций на форум прибудут представители органов власти, бизнеса, отраслевой науки и профильных вузов. Самыми многочисленными в 2025 году будут делегации Казахстана и Беларуси.

Они примут участие в нескольких мероприятиях форума. Cреди них — круглый стол «Россия — Казахстан: крупные международные проекты — новые возможности». Также национальная компания «КазМунайГаз» впервые проведет на TNF технологические дни для потенциальных поставщиков, а представители Атырауского университета нефти и газа присоединятся к панельным дискуссиям, посвященным инженерным дисциплинам в нефтегазовой отрасли.

Кроме того, на TNF EXPO в текущем году будет работать объединенный стенд белорусского госконцерна «Белнефтехим».

«С каждым годом международная повестка TNF становится многограннее, а Тюмень — привлекательнее для зарубежных партнеров, которые заинтересованы в повышении эффективности нефтегазового комплекса и расширении кооперации с российскими компаниями», — отметил заместитель губернатора Тюменской области Андрей Пантелеев.

Он добавил, что набирает обороты не только двустороннее сотрудничество — в современных условиях растет актуальность проектов с участием трех и более государств. Пантелеев выразил уверенность, что форум придаст дополнительный импульс как развитию уже существующих бизнес-альянсов, так и созданию новых.

Форум стартовал в Тюмени 15 сентября. Его работа продлится до 18 сентября.