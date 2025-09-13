«Бедные нефтяники». В Госдуме осудили идею РТС разрешить рост цен на АЗС выше инфляции

Инициатива Российского топливного союза (РТС) разрешить повышать цены на АЗС выше инфляции ударит по благосостоянию граждан и еще больше разгонит рост цен в стране. Об этом «Газете.Ru» заявил председатель партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов. Он выступил категорически против такого предложения.

«Воротилы топливного бизнеса предлагают учитывать не только инфляцию, но и налоговую, кредитную нагрузку отрасли, рост зарплат персонала, увеличение тарифов, стоимость модернизации, ремонта оборудования и даже кадровые вопросы. Одним словом — любые издержки. И все это хотят включить в конечную стоимость топлива. А значит нанести еще один удар по благосостоянию граждан и еще больше разогнать инфляцию в стране», — считает Миронов.

Политик выразил серьезное опасение, что правительство «пойдет на поводу у «бедных» нефтяников и разрешит им задирать цены».

«Во всем мире энергоресурсы используют для развития собственной экономики. И чем ниже их стоимость, тем это лучше для всех. Но у нас почему-то принято идти на поводу у производителей топлива и экспортеров топлива и даже платить им «дань» в размере более двух триллионов рублей ежегодно в виде возврата НДС. Их новая просьба — это верх наглости! Будет, как в русской народной сказе — битый разными поборами и высокими ценами народ и малый бизнес «повезет» небитых нефтяников, которые не хотят расставаться со своими сверхприбылями. Если недра в России считаются народными, то почему в приоритете у нас те, кто их добывает, а не те, ради кого это делается», — отметил Миронов.

До этого вице-премьер Александр Новак поручил ведомствам проработать предложение РТС отказаться от сдерживания роста цен на АЗС уровнем потребительской инфляции. Инициативой предлагается ограничивать рост розничных цен на топливо по широкому композитному индексу, учитывая при этом, помимо инфляции, кредитную нагрузку отрасли, динамику минимальной и средней зарплаты, а также увеличение тарифов и рост стоимости обновления основных средств (модернизация, ремонты, кадровая ротация и т.д.).

Уточняется, что сейчас рост цен на АЗС в пределах инфляции не закреплен законодательно. Однако в случае, если подорожание выходит за эти рамки, то надзорные органы обращают на это внимание.

Ранее СМИ сообщили об усилении топливного кризиса в России.