Стало известно, на сколько дешевле приготовить шарлотку дома

«X5 Клуб»: приготовленная дома шарлотка в 15 раз дешевле, чем в ресторане

Стоимость одной шарлотки, приготовленной дома, ниже, чем в ресторане, в 15 раз. Об этом «Газете.Ru» рассказали в пресс-службе программы лояльности «X5 Клуб» накануне Дня шарлотки 13 сентября.

Аналитики посчитали цену приготовления шарлотки дома на основе классического рецепта — 250 граммов муки (средняя цена в магазинах — 15 рублей), 250 граммов сахара (тоже 15 рублей), четыре яйца (14 рублей), 1 кг яблок (92 рубля), 2,5 грамма соды (1 рубль).

«Стоимость ингредиентов для одной шарлотки (восемь порций) в этом году составляет 137 рублей. Получается, что порция домашнего яблочного пирога для одного человека обойдется в 17 рублей. При этом в российских магазинах цены на одну порцию готового изделия начинаются от 140 рублей, а в ресторанах — от 260 рублей. Так, самостоятельная готовка шарлотки окажется в восемь раз дешевле, чем покупка куска пирога в магазине, и в 15 раз дешевле десерта из ресторана», — отметили в пресс-службе.

По данным аналитического ресурса «Чек Индекс», число онлайн-покупок россиянами шарлотки в августе 2024 года выросло на 20% по сравнению с аналогичным месяцем 2023-го.

Ранее сообщалось, что в России подорожали подсолнечное масло и хлеб.