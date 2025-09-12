Стало известно, сколько россиян не доверяют ИИ

Более 60% опрошенных россиян не готовы доверить ИИ личные переживания и секреты

Большинство опрошенных россиян (66%) не готовы доверять нейросетям личные переживания и секреты. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного финансовым маркетплейсом «Сравни» (есть у «Газеты.Ru»).

Несмотря на то что 75% респондентов в целом поддерживают использование ИИ в качестве социального компаньона, большинство относятся к технологии с осторожностью. Главным барьером является отсутствие доверия. 58% опрошенных считают самой серьезной проблемой при взаимодействии с ИИ риск потери реального человеческого общения.

Готовность принять технологию пока не переросла в ее активное использование. Лишь 21% россиян применяют нейросети в повседневной жизни несколько раз в неделю или чаще. 51% обращаются к ИИ только в редких случаях, а 28% вовсе не планируют его использовать.

Лишь 8% готовы полностью положиться на беспристрастность и надежность ИИ, тогда как 41% считают подобную откровенность рискованной. Еще четверть убеждены, что «машина» в принципе не способна понять человеческие эмоции.

Главным опасением, по мнению респондентов, является не утечка данных или манипуляция сознанием, а именно социальные последствия: 47% считают, что ИИ-компаньоны ухудшают социальные навыки людей, делая их менее эмпатичными.

В опросе приняли участие 1,5 тыс. человек старше 18 лет из всех регионов России.

