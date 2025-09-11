Россияне стали чаще ходить в комиссионки. летом 2025 года количество транзакций в комиссионных магазинах выросло на 58% по сравнению с летом прошлого года. Об этом говорится в исследовании МТС Банка и МТС AdTech, которое поступило в редакцию «Газеты.Ru».

Аналитики МТС Банка отметили, что рост продаж в комиссионках говорит о росте у россиян осознанного подхода к обновлению гардероба. Средний чек в комиссионных магазинах за год снизился на 14%, до 1,39 тыс. рублей, уточнили аналитики.

Они добавили, что в магазинах одежды, напротив, наблюдается снижение продаж — количество чеков за год уменьшилось на 23%, а средний чек тоже снизился — на 5% до 3,32 тыс. рублей. Одной из причин снижения продаж аналитики назвали массовый переток россиян на маркетплейсы, где можно найти одежду ушедших из России брендов, а также новых российских брендов, которые в большом количестве появились в последние годы.

Эксперты сказали, что наибольший всплеск продаж одежды в России наблюдается в марте, мае-июне и августе, что связано со сменой сезонов, а в августе еще идет активная подготовка к школе.

