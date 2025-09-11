На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Россияне стали чаще ходить в комиссионки

МТС Банк: число транзакций россиян в комиссионных магазинах выросло на 58% за год
close
Depositphotos

Россияне стали чаще ходить в комиссионки. летом 2025 года количество транзакций в комиссионных магазинах выросло на 58% по сравнению с летом прошлого года. Об этом говорится в исследовании МТС Банка и МТС AdTech, которое поступило в редакцию «Газеты.Ru».

Аналитики МТС Банка отметили, что рост продаж в комиссионках говорит о росте у россиян осознанного подхода к обновлению гардероба. Средний чек в комиссионных магазинах за год снизился на 14%, до 1,39 тыс. рублей, уточнили аналитики.

Они добавили, что в магазинах одежды, напротив, наблюдается снижение продаж — количество чеков за год уменьшилось на 23%, а средний чек тоже снизился — на 5% до 3,32 тыс. рублей. Одной из причин снижения продаж аналитики назвали массовый переток россиян на маркетплейсы, где можно найти одежду ушедших из России брендов, а также новых российских брендов, которые в большом количестве появились в последние годы.

Эксперты сказали, что наибольший всплеск продаж одежды в России наблюдается в марте, мае-июне и августе, что связано со сменой сезонов, а в августе еще идет активная подготовка к школе.

Ранее россияне назвали главные проблемы при покупке одежды.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами