Разработчик ChatGPT заключил сделку с Oracle на $300 млрд

Американская компания OpenAI, разработавшая ChatGPT, договорилась о приобретении вычислительных мощностей корпорации Oracle для развития искусственного интеллекта (ИИ). Об этом сообщает газета Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

По данным журналистов, сумма сделки составила $300 млрд, а ее срок составляет пять лет. Отмечается, что это одна из крупнейших сделок в сфере облачных вычислений, а работа подобного дата-центра потребует мощности в 4,5 ГВт — столько могут потреблять порядка 4 млн домов.

В августе сообщалось, что стартап xAI Илона Маска инициировал судебное разбирательство против своего бывшего инженера Сюэчэня Ли, обвинив его в незаконном присвоении конфиденциальной информации о чат-боте Grok.

В документах говорится, что инженер скопировал файлы незадолго до перехода на работу в конкурирующую компанию OpenAI.

Ранее сообщалось, что новый ИИ GPT-5 от OpenAI оказался гениальным хакером.