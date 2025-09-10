Российских бизнесменов научат интеллектуальному предпринимательству

Компания РВБ создала университет для предпринимателей RWB. Набор на обучение уже стартовал, сообщили в пресс-службе компании.

Уточняется, что ключевой задачей университета станет обеспечение качественного и доступного развития компетенций современных предпринимателей. Образовательный процесс нацелен на развитие навыков в интеллектуальном предпринимательстве, в частности, по созданию новых продуктов с использованием ИИ.

В частности, флагманская программа университета направлена на подготовку специалистов в области интеллектуального предпринимательства (МИП) вместо традиционных мастеров бизнес-администрирования (МВА).

Отмечается, что проект имеет концепцию «Университет 4.0», состоящую в интеграции обучения, исследований, предпринимательства и инноваций, а также развития высокотехнологичных отраслей и создания знаний о будущем на основе данных и активного применения ИИ.

«Образовательные программы университета нацелены на развитие и масштабирование бизнеса. Их особенность в практико-ориентированном обучении, построенном на взаимодействии с экспертами и развивающем мышление предпринимателя, его способность к опережающему действию», — сообщил директор по развитию инноваций и экосистемы РВБ Игорь Коваль.

Он добавил, что университет станет масштабным центром развития РВБ, объединяющим ключевые исследовательские и образовательные инициативы компании.

В РВБ сообщили, что 16 сентября в университете пройдет день открытых дверей. На нем руководство компании расскажет про основные программы и возможности для будущих студентов, а также про подход университета.

В дальнейшем, как рассказали в РВБ, планируется запуск в университете собственных магистерских программ на базе лучших российских вузов. Кроме того, он будет развивать компетенции сотрудников объединенной компании и экосистемы, а также реализует совместные программы с внешними организациями-партнерами.