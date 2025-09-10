На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Российских бизнесменов научат интеллектуальному предпринимательству

РВБ открыла университет для предпринимателей
true
true
close
Александр Кряжев/РИА «Новости»

Компания РВБ создала университет для предпринимателей RWB. Набор на обучение уже стартовал, сообщили в пресс-службе компании.

Уточняется, что ключевой задачей университета станет обеспечение качественного и доступного развития компетенций современных предпринимателей. Образовательный процесс нацелен на развитие навыков в интеллектуальном предпринимательстве, в частности, по созданию новых продуктов с использованием ИИ.

В частности, флагманская программа университета направлена на подготовку специалистов в области интеллектуального предпринимательства (МИП) вместо традиционных мастеров бизнес-администрирования (МВА).

Отмечается, что проект имеет концепцию «Университет 4.0», состоящую в интеграции обучения, исследований, предпринимательства и инноваций, а также развития высокотехнологичных отраслей и создания знаний о будущем на основе данных и активного применения ИИ.

«Образовательные программы университета нацелены на развитие и масштабирование бизнеса. Их особенность в практико-ориентированном обучении, построенном на взаимодействии с экспертами и развивающем мышление предпринимателя, его способность к опережающему действию», — сообщил директор по развитию инноваций и экосистемы РВБ Игорь Коваль.

Он добавил, что университет станет масштабным центром развития РВБ, объединяющим ключевые исследовательские и образовательные инициативы компании.

В РВБ сообщили, что 16 сентября в университете пройдет день открытых дверей. На нем руководство компании расскажет про основные программы и возможности для будущих студентов, а также про подход университета.

В дальнейшем, как рассказали в РВБ, планируется запуск в университете собственных магистерских программ на базе лучших российских вузов. Кроме того, он будет развивать компетенции сотрудников объединенной компании и экосистемы, а также реализует совместные программы с внешними организациями-партнерами.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами