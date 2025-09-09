В Сбере назвали технологии генеративного ИИ основой банков будущего

GenAI-трансформацию можно сравнить с цифровой трансформацией, через которую все уже прошли — генеративный ИИ тоже становится ядром всех процессов. Об этом на организованном Сбером форуме «Искусство трансформации. Путь к операционной эффективности», участие в котором принимают представители бизнеса, заинтересованные в цифровой и AI-трансформации» заявил глава блока «Технологии» банка Кирилл Меньшов.

По его мнению, сегодня организации уже не в состоянии существовать без GenAI-технологий. Уже скоро процесс разработки ПО кардинально трансформируется — над ним будут работать смешанные команды из людей и AI-агентов. Вместо кода главными станут бизнес-требования, а им займутся мультиагентные системы.

«Сейчас мы идем со стороны мультиагентных средств и смешанных команд. AI-агенты выполняют задачи попроще, люди выполняют задачи посложнее и управляют всем этим. Мы опубликовали универсальную white paper о том, как создавать мультиагентные сети», — рассказал Меньшов.

Он отметил, что Сбер инициировал агентизацию и увеличивает количество операций с автономным выполнением. В Операционном центре уже работает свыше 70 интеллектуальных цифровых сотрудников (ИЦС), которые представляют собой мультиагентные AI-системы, способные выполнять операции как совместно с сотрудником, так и полностью автономно.

Также планируется внедрять мультиагентные системы в управление производством. Одновременно банк продолжает использовать и классическую роботизацию.

Сообщается, что в 2024-м году Сбер провел 3,4 млн технологических изменений в IT-ландшафте, по итогам текущего года их будет уже порядка 5 млн.