Названы города с подешевевшими квартирами

Яндекс Недвижимость: новые студии в Воронеже подешевели почти на 10% в августе
Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Студии в новостройках Воронежа подешевели на 8,9% по итогам августа, до 3,5 млн рублей в среднем. Об этом по запросу «Газеты.Ru» рассказали в пресс-службе сервиса Яндекс Недвижимость.

Там пояснили, что это произошло за счет вывода застройщиками в продажу объектов массового сегмента стоимостью от 2,5 млн рублей.

Также студии подешевели в Перми (-6,6%, до 4,4 млн рублей), Волгограде (-2%, до 4,8 млн рублей) и Новосибирске (-1,4%, до 5,9 млн рублей).

Новые «однушки» больше всего снизились в цене в Волгограде (-1,9% за август, до 4,7 млн рублей в среднем). В пресс-службе сервиса такую динамику связали с ростом числа предложений в сегменте бюджетного жилья. Так, например, в городе в продажу вышли лоты по стоимости от 3,5 млн рублей.

Незначительное снижение цен на однокомнатные квартиры также было зафиксировано в Перми (-1%, до 6,2 млн рублей) и Омске (-0,7%, до 6,1 млн рублей в среднем).

Медианная стоимость новых «двушек» уменьшилась лишь в Красноярске (-4,3% за месяц, до 8,1 млн рублей в среднем), Казани (-2,4%, до 13,3 млн рублей) и Волгограде (-1,4%, до 7,2 млн рублей). «Трешки» стали дешевле в Красноярске (-3,6% за месяц, до 10,9 млн рублей в среднем), Санкт-Петербурге (-3,2%, до 23,5 млн рублей), Омске (-3,1%, до 13,6 млн рублей) и Казани (-2,1%, до 17,0 млн рублей в среднем). В Волгограде снижение составило 1,1% (до 7,9 млн рублей в среднем).

Ранее «Газета.Ru» рассказала, что будет дальше со ставками по ипотеке.

