В России резко подешевела морковь

Экономист Абрамов: морковь в России подешевела почти на 13% за неделю

Морковь в российских магазинах подешевела на 12,8% с 23 по 30 августа, рассказал «Газете.Ru» создатель Индекса Мишек, заведующий лабораторией анализа институтов и финансовых рынков ИПЭИ Президентской академии Александр Абрамов.

«Значение Индекса Мишек за неделю снизилось на 0,4% по сравнению с его ростом на 1,7% неделей ранее. За неделю выросли цены на бананы (+8,3%) и сливочное масло «Домик в деревне» 72,5% жирности (+5,6%). Снизились цены на морковь (-12,8%), на плавленый сырный продукт «Фетакса» (-4,5%) и сельдь «Матиас» (-2,8%). В годовом выражении значение Индекса Мишек увеличилось на 8% по сравнению с повышением на 6,2% неделей ранее. В формате год к году рост цен в корзине Индекса Мишек ускоряется третью неделю подряд», — отметил Абрамов.

За год подорожали конфеты «Мишка косолапый» (+57,2%), апельсиновый сок J7 (+36,4%), молоко «Домик в деревне» 3,2% жирности (+23,8%), морковь (+21,4%), подсолнечное масло «Олейна» (+15,0%) и детский мармелад «Fruit-Tella» (+1,1%).

За год подешевели бананы (-18,8%), сельдь «Матиас» (-7,9%), масло «Домик в деревне» (-7,3%), чай черный «Акбар» (-4,9%), «Фетакса» (-3,0%) и бюджетные куриные тушки (-1,2%). Цены на самый дешевый белый хлеб и яйца «Окские» категории С1 за год не изменились.

По данным Росстата, годовая инфляция в стране упала до 8,48% по состоянию на 25 августа с 8,49% на 18 августа.

Ранее сообщалось, что в России резко подорожало молоко.