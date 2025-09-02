На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В России резко подешевела морковь

Экономист Абрамов: морковь в России подешевела почти на 13% за неделю
true
true
true
close
ricardo.miyajima/Shutterstock/FOTODOM

Морковь в российских магазинах подешевела на 12,8% с 23 по 30 августа, рассказал «Газете.Ru» создатель Индекса Мишек, заведующий лабораторией анализа институтов и финансовых рынков ИПЭИ Президентской академии Александр Абрамов.

«Значение Индекса Мишек за неделю снизилось на 0,4% по сравнению с его ростом на 1,7% неделей ранее. За неделю выросли цены на бананы (+8,3%) и сливочное масло «Домик в деревне» 72,5% жирности (+5,6%). Снизились цены на морковь (-12,8%), на плавленый сырный продукт «Фетакса» (-4,5%) и сельдь «Матиас» (-2,8%). В годовом выражении значение Индекса Мишек увеличилось на 8% по сравнению с повышением на 6,2% неделей ранее. В формате год к году рост цен в корзине Индекса Мишек ускоряется третью неделю подряд», — отметил Абрамов.

close
«Газета.Ru»

За год подорожали конфеты «Мишка косолапый» (+57,2%), апельсиновый сок J7 (+36,4%), молоко «Домик в деревне» 3,2% жирности (+23,8%), морковь (+21,4%), подсолнечное масло «Олейна» (+15,0%) и детский мармелад «Fruit-Tella» (+1,1%).

За год подешевели бананы (-18,8%), сельдь «Матиас» (-7,9%), масло «Домик в деревне» (-7,3%), чай черный «Акбар» (-4,9%), «Фетакса» (-3,0%) и бюджетные куриные тушки (-1,2%). Цены на самый дешевый белый хлеб и яйца «Окские» категории С1 за год не изменились.

close
«Газета.Ru»

По данным Росстата, годовая инфляция в стране упала до 8,48% по состоянию на 25 августа с 8,49% на 18 августа.

Ранее сообщалось, что в России резко подорожало молоко.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами