В Сбере рассказали, когда вернется ключевая ставка в 12%

Сбер ожидает возвращения ключевой ставки на уровень 12% в 2026 году
Пресс-служба Сбера

Сбер ожидает возвращения ключевой ставки на уровень 12% уже в 2026 году. Об этом рассказал первый заместитель председателя правления банка Александр Ведяхин в интервью РБК на полях Восточного экономического форума.

Он уточнил, что инвестиционный цикл ведет себя ассиметрично по отношению к кредитному циклу, а остановить его проще, чем запустить снова. По его мнению, инвестиционная активность может вернуться к норме с уменьшением ключевой ставки.

«Думаю, что для оживления инвестиционной активности в частном секторе необходим возврат к ключевой ставке порядка 12%. Мы ждем достижения такого уровня уже в 2026 году», — подчеркнул Ведяхин.

Также первый зампред правления Сбера уточнил прогноз по темпам роста экономики на третий и четвертый кварталы 2025 года. По его словам, банк ожидает темпов роста близких к нулю или слабо-отрицательных: показатели составят около +0,5% в третьем квартале и -0,5–1% в четвертом.

Он подчеркнул, что восстановление инвестиционной активности будет отложено во времени.

«По нашим оценкам, по мере снижения ключевой ставки восстановление инвестиционной активности — прежде всего сегментов промышленности и секторов, ориентированных на внутренний спрос, — будет отложенным», — сказал Ведяхин.

ВЭФ-2025
