В Сбере оценили состояние российской экономики

В Сбере выступили за своевременную реакцию ЦБ на охлаждение экономики

Российская экономика находится в состоянии управляемого мягкого охлаждения, заявил первый заместитель председателя правления Сбера Александр Ведяхин в интервью РБК на полях Восточного экономического форума.

Он уточнил, что во втором квартале 2025 года рост ВВП со снятой сезонностью практически достиг нулевой отметки.

«Это значит, что сейчас особенно важна своевременная реакция ЦБ, тем более что его инструменты полноценно влияют на экономику с задержкой в несколько кварталов», — сказал он.

По его словам, это подчеркивает необходимость своевременных мер ЦБ для стабилизации ситуации.

Ведяхин подчеркнул, что Сбер всегда стремится поддерживать партнеров и клиентов в сложные периоды.

«Человек – в основе, в фокусе нашей работы. Мы предлагаем различные варианты комплексного урегулирования, и при этом мы максимально упростили и цифровизовали процесс, чтобы он стал прозрачнее для клиентов», — сказал он.

Первый зампред правления Сбера особо отметил роль всей экосистемы Сбера в поддержке населения. По его мнению, не только банк, но и вся экосистема призвана быть помощником в трудные времена.

«Например, сейчас особенно важны усилия коллег из «Школы 21», помогающие людям адаптироваться к изменениям рынка труда», — добавил Ведяхин.