На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Сбере оценили состояние российской экономики

В Сбере выступили за своевременную реакцию ЦБ на охлаждение экономики
true
true
true
close
Пресс-служба Сбера

Российская экономика находится в состоянии управляемого мягкого охлаждения, заявил первый заместитель председателя правления Сбера Александр Ведяхин в интервью РБК на полях Восточного экономического форума.

Он уточнил, что во втором квартале 2025 года рост ВВП со снятой сезонностью практически достиг нулевой отметки.

«Это значит, что сейчас особенно важна своевременная реакция ЦБ, тем более что его инструменты полноценно влияют на экономику с задержкой в несколько кварталов», — сказал он.

По его словам, это подчеркивает необходимость своевременных мер ЦБ для стабилизации ситуации.

Ведяхин подчеркнул, что Сбер всегда стремится поддерживать партнеров и клиентов в сложные периоды.

«Человек – в основе, в фокусе нашей работы. Мы предлагаем различные варианты комплексного урегулирования, и при этом мы максимально упростили и цифровизовали процесс, чтобы он стал прозрачнее для клиентов», — сказал он.

Первый зампред правления Сбера особо отметил роль всей экосистемы Сбера в поддержке населения. По его мнению, не только банк, но и вся экосистема призвана быть помощником в трудные времена.

«Например, сейчас особенно важны усилия коллег из «Школы 21», помогающие людям адаптироваться к изменениям рынка труда», — добавил Ведяхин.

Все новости на тему:
ВЭФ-2025
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами