Решетников назвал основных торговых партнеров России

Доля дружественных стран в товарообороте РФ превысила 83%. Лидеры — Китай, Турция, Индия, Белоруссия и Казахстан, сообщил министр экономического развития РФ Максим Решетников на полях ВЭФ, пишет РИА Новости.

Первым и главным партнером России Решетников назвал Китай. На КНР на данный момент приходится больше трети товарооборота РФ, отметил министр, подчеркнув, что у стран «широкая и сбалансированная торговля».

По его словам, в разные годы баланс между странами менялся, но сейчас он составляет $120 млрд по экспорту и импорту.

На втором месте расположилась Турция, на третьем — Индия. Россия закупает у них товары машиностроительной отрасли, химическую продукцию, продовольствие, а сама поставляет нефть, нефтепродукты, металлы, изделия из дерева, рассказал министр.

Партнеры, расположившиеся на четвертом и пятом месте, — Белоруссия и Казахстан. С ними, продолжил Решетников, Россия находится в тесной кооперации, когда экономики взаимно дополняют друг друга.

Восточный экономический форум стартовал во Владивостоке 3 сентября с участием делегаций из 70 стран. Главная тема ВЭФ-2025 — «Дальний Восток: сотрудничество во имя мира и процветания». По оценкам экспертов, сумма заключаемых на нем контрактов может достичь почти 6 трлн рублей. Форум проходит на территории кампуса Дальневосточного федерального университета и завершится 6 сентября.

