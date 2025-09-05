На ВЭФ предложили создать карту мастер-планов Дальнего Востока

Необходимо сделать карту мастер-планов Дальнего Востока, чтобы привлекать молодых специалистов в регион, завила вице-спикер Госдумы Ирина Яровая на сессии «Обновление дальневосточных городов. Планы и реализация» в рамках ВЭФ.

Она отметила, что на карте будут указаны компетенции с детализацией того, какие объекты строятся и что создается.

«Если мы выведем в понятную для молодежи визуализацию и сформируем это одновременно как запросы кадровые и технологические, я полагаю, что молодое поколение увидит ту картину, в которую захочет устремиться», — сказала она.

Яровая добавила, что в России уже есть успешный пример использования интерактивной карты по ипотеке.

«Аналогичный ресурс по мастер-планам обяжет профильные госорганы нести ответственность за заявленные объекты и позволит наглядно увидеть изменения в регионах», — подчеркнула она.

Напомним, ВЭФ-2025 проходит с 3 по 6 сентября во Владивостоке. Главная тема ВЭФ — «Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания».