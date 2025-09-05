На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Новая платформа Сбера и ВЭБ.РФ позволит привлекать в ГЧП пенсионные деньги

Александр Ведяхин: в России появится новый класс ГЧП-облигаций
true
true
true
close
Александр Вильф/РИА Новости

Инструменты государственно-частного партнерства (ГЧП) позволяют развивать социальную инфраструктуру, строить дороги и аэропорты — все то, что используют граждане России, поэтому Сбер совместно с ВЭФ.РФ создадут платформу «Развивай РФ» с новыми инструментами ГЧП, рассказал журналистам на полях Восточного экономического форума первый заместитель председателя правления Сбера Александр Ведяхин.

«Сегодня утром вместе с ВЭБ.РФ мы подписали соглашение, в котором договорились о создании платформы «Развивай РФ». Совместно с Центробанком, биржей и правительством мы будем создавать новый класс облигаций — ГЧП-облигации. Это очень нужно для того, чтобы дальше производить работу с ГЧП-бумагами так же, как с любыми ценными бумагами. Это даст возможность привлекать в ГЧП, в том числе, пенсионные деньги, то есть иметь стабильное и достаточно дешевое финансирование этих очень больших и капиталоемких проектов», — отметил он.

По словам Ведяхина, дальше на базе этой платформы будет осуществляться работа с клиентами — теми, кто хочет строить аэропорты и школы, заниматься ЖКХ и так далее. В партнерстве со Сбером и другими участниками рынка ГЧП выйдет на новый уровень, полагает он.

«Это значит, что наша экономика получит новый импульс развития, а наши граждане получат новую инфраструктуру, больше детсадов, больше детских школ, больше аэропортов, больше любой другой инфраструктуры, которая делает жизнь в нашей стране лучше», — пояснил топ-менеджер Сбера.

Еще одним важным направлением будет создание общего стандарта ГЧП, отметил Ведяхин.

«Это как раз-таки и усиливает тот климат доверия, о котором мы сегодня говорим. Когда есть стандарты, выверенные с рынком, Центральным банком и всеми участниками ГЧП, это, конечно, повышает доверие, снижает риски, а значит, и снижает стоимость этих денег для инфраструктурных проектов, что, конечно же, приводит к тому, что их становится больше», — заключил Александр Ведяхин.

Ранее глава Сбербанка Герман Греф заявил, что российский банковский сектор — самый конкурентный в мире, а финансовый рынок России — самый развитый.

