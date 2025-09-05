Названа доля россиян, которые подают милостыню

Более трети опрошенных россиян (37%) подают милостыню. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного фондом «Абсолют–Помощь» (есть у «Газеты.Ru»).

Еще 32% делают пожертвования в адрес благотворительных организаций и фондов. Молодые люди чаще участвуют в волонтерской деятельности, а также в организации и поддержке различных благотворительных концертов, выставок, акций.

Большинство опрошенных уверены: помогать может каждый, вне зависимости от статуса (84%), и даже небольшие пожертвования имеют значение (80%).

Почти три четверти опрошенных (73%) заявили о готовности участвовать в благотворительной деятельности в будущем. Меньше всего мотивированными для участия в благотворительности оказались люди старше 45 лет.

42% опрошенных считают, что только личная помощь имеет ценность, а передача средств организациям является обезличенным действием. Чаще такой точки зрения придерживаются мужчины. Женщины, в свою очередь, чаще говорят о том, что даже отдельное маленькое пожертвование полезно и помогает решить глобальную проблему.

В опросе приняли участие 1,2 тыс. россиян в возрасте от 18 до 60 лет.

