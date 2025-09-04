В Минстрое ожидают снижения ипотечных ставок

Ипотечные ставки в России будут постепенно снижаться. Об этом заявил министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Ирек Файзуллин, передает ТАСС.

По его словам, это позитивно отразится на оживлении рынка «вторички», на которой ипотека в данный момент практически отсутствует. Тем не менее, снижение ставки до 18% уже дает положительный эффект, отметил глава Минстроя.

В июне 2025 года ЦБ РФ впервые за три года снизил ключевую ставку до 20% годовых. В июле снижение ставки продолжилось и составило 18% годовых. На этом фоне стало заметно небольшое оживление на вторичном рынке недвижимости, рассказал «Газете.Ru» директор компании Жилфонд Александр Чернокульский.

Тем не менее, в августе 2025 года цены на новостройки в крупных городах России продолжили расти. Средняя полная стоимость квартиры в Москве составила 22,4 млн рублей, что на 4,1% выше, чем в июле. В Санкт-Петербурге квартиры продавались в среднем по 12,7 млн рублей. Экономисты предполагают, что рост цен на недвижимость продолжится.

