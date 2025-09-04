На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Сбере рассказали о трех мощных DDoS-атаках на ВЭФ

Станислав Кузнецов: на веб-ресурсы ВЭФ совершили три мощные DDoS-атаки
Пресс-служба Сбера

За последние двое суток на веб-ресурсы ВЭФ совершили три мощные DDoS-атаки, рассказал заместитель председателя правления Сбера Станислав Кузнецов после сессии «Инвестиции в киберустойчивость: как рискориентированный подход меняет традиционную модель кибербезопасности» в рамках ВЭФ.

«За последние двое суток было три мощных DDoS-атаки на ресурсы ВЭФ, которые были отражены в автоматизированном режиме. Для анализа этих атак привлекались в том числе наши эксперты», — сказал он.

Кузнецов добавил, что было зафиксировано 24 внутренних инцидента, которые были вовремя выявлены и хеджированы на автоматическом уровне.

По словам Кузнецова, ресурсы ВЭФ находятся под надежной защитой в круглосуточном режиме.

«Работает высокопрофессиональная команда, которая надежно обеспечивает работу всех мероприятий, в том числе мероприятий с участием президента России», — подчеркнул он.

ВЭФ-2025
