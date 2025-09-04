На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Развитие сельхозсотрудничества России и КНР на Дальнем Востоке назвали перспективным

Глава CITIC Сяоцюань назвал сотрудничество России и Китая многообещающим
true
true
true
close
Григорий Сысоев/РИА Новости

Россия и Китай имеют огромный потенциал для развития сельскохозяйственного сотрудничества на Дальнем Востоке, таким мнением поделился на сессии «Международные ТОР и Транспортные коридоры на Дальнем Востоке: Что дальше?» на полях Восточного экономического форума исполнительный директор фонда по исследованиям реформ и развития (CITIC) Ван Сяоцюань.

Он считает, что китайская сторона может создать стабильную базу поставок сельхозпродукции на Дальнем Востоке, помочь решить проблему нехватки сельскохозяйственной инфраструктуры, в частности, зерновых причалов, складов, а также экспортировать в Россию оборудование и технологии для переработки сельскохозяйственной продукции.

Сяоцюань оценил перспективы развития Дальнего Востока и российско-китайского сотрудничества как многообещающие.

«Надеемся, что Китай и Россия ускорят темпы сотрудничества и сообща откроют предстоящий новый путь совместного развития», — дабавил он.

В свою очередь, председатель совета директоров группы «ВИС» Сергей Ромашов поделился опытом холдинга по созданию инфраструктуры на Дальнем Востоке. Он отметил, что мировой опыт показывает — именно развитая логистика, интеграция транспортной и финансовой инфраструктур, а также гибкие условия для инвесторов формируют основу для долгосрочного экономического роста и появления международных ТОР.

В России, по его словам, такие условия можно создавать с помощью механизмов государственно-частного партнерства (ГЧП). В качестве примера Ромашов привел строительство Ленского моста в Якутии, подчеркнув, что такие проекты, реализуемые в формате концессий, не только улучшают транспортную доступность, но и открывают новые возможности для международных инвесторов, связывая регионы России с КНР и другими странами Азиатско-Тихоокеанского региона.

Все новости на тему:
ВЭФ-2025
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами