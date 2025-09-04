Развитие сельхозсотрудничества России и КНР на Дальнем Востоке назвали перспективным

Россия и Китай имеют огромный потенциал для развития сельскохозяйственного сотрудничества на Дальнем Востоке, таким мнением поделился на сессии «Международные ТОР и Транспортные коридоры на Дальнем Востоке: Что дальше?» на полях Восточного экономического форума исполнительный директор фонда по исследованиям реформ и развития (CITIC) Ван Сяоцюань.

Он считает, что китайская сторона может создать стабильную базу поставок сельхозпродукции на Дальнем Востоке, помочь решить проблему нехватки сельскохозяйственной инфраструктуры, в частности, зерновых причалов, складов, а также экспортировать в Россию оборудование и технологии для переработки сельскохозяйственной продукции.

Сяоцюань оценил перспективы развития Дальнего Востока и российско-китайского сотрудничества как многообещающие.

«Надеемся, что Китай и Россия ускорят темпы сотрудничества и сообща откроют предстоящий новый путь совместного развития», — дабавил он.

В свою очередь, председатель совета директоров группы «ВИС» Сергей Ромашов поделился опытом холдинга по созданию инфраструктуры на Дальнем Востоке. Он отметил, что мировой опыт показывает — именно развитая логистика, интеграция транспортной и финансовой инфраструктур, а также гибкие условия для инвесторов формируют основу для долгосрочного экономического роста и появления международных ТОР.

В России, по его словам, такие условия можно создавать с помощью механизмов государственно-частного партнерства (ГЧП). В качестве примера Ромашов привел строительство Ленского моста в Якутии, подчеркнув, что такие проекты, реализуемые в формате концессий, не только улучшают транспортную доступность, но и открывают новые возможности для международных инвесторов, связывая регионы России с КНР и другими странами Азиатско-Тихоокеанского региона.