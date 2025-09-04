Международная ассоциация по фактчекингу (GFCN) выпустила детальное расследование на примере дезинформации мирового уровня в сети о том, что Россия якобы заглушила самолет Урсулы фон дер Ляйен, в связи с чем пилотам пришлось сажать борт по бумажным картам. Об этом заявила в своем Telegram-канале официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Она отметила, что что западная пресса генерирует фейки «с русофобским душком просто без продыху», запугивая жителей Европы мифической «российской угрозой». Захарова охарактеризовала происходящее, как «ежедневный фейкомет», и предложила читателям присылать мемы на данную тему, пообещав опубликовать лучшие.

Она добавила, что создание фейка о борте фон дер Ляйен — циничный расчет: таким образом европейские власти отвлекают внимание населения от постоянно ухудшающейся социально-экономической обстановки в ЕС. По словам Захаровой, от последних вбросов про Урсулу фон дер Ляйен и ее самолет, садящийся по бумажным картам, «отдает отчаянием».

«Ни одна структура вчера не смогла предоставить технических данных и подтверждений этому, что не помешало европейской прессе тиражировать данный фейк без изъятий, оговорок и сносок», — подчеркнула официальный представитель МИД России.

Захарова уточнила, что главный мировой сервис по отслеживанию авиаполетов Flightradar24 уже опроверг эти инсинуации, подчеркнув, что сигнал GPS от взлета до посадки борта был хорошим, навигационная система самолета работала без перебоев, а показатель целостности навигации NIC — стабильно высоким. Навигационные данные передавались корректно и GPS работал.

«То есть то, что мы увидели в западной прессе и то, что мы услышали от представителей Урсулы фон дер Ляйен — на 100% выдуманный фейк», — резюмировала Захарова.

Она сообщила, что независимые мировые расследователи не оставили пример настолько вопиющей дезинформации без внимания: Международная ассоциация по фактчекингу (GFCN) уже выпустила детальное расследование. Оно показало, что даже заход на посадку самолета Урсулы фон дер Ляйен типичен для аэропорта Пловдива.

Захарова подчеркнула, что тиражирование фейка — не совпадение, а реакция на успешное заседание Совета глав государств-членов ШОС в Тяньцзине и впечатляющие успехи организации.