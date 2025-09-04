На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
На ВЭФ обсудили перспективы развития российского рыбопромыслового флота

На ВЭФ предложили создать проект судна для рыбного промысла
Александр Кряжев/РИА Новости

Для быстрого достижения суверенитета и ускорения международной кооперации в России необходимо разработать проект транспортного рефрижераторного судна с привлечением разных грузовладельцев, заявил генеральный директор компании «Дальрефтранс» Андрей Гречкин в рамках ВЭФ.

«Серия судов должна максимально подходить разным эксплуатантам, поскольку в течение года невозможно полностью загружать транспортные рефрижераторные суда», — сказал он.

Гречкин добавил, что необходимо привлекать грузы других компаний, чтобы получить унифицированный флот.

По словам Гречкина, для достижения этих целей нужно создать рабочую группу при поддержке Минпромторга России.

«Нужно запросить у верфей, в течение какого срока и за какие деньги такие суда могут быть построены, сопоставить это со стоимостью доставки продукции из регионов добычи и сделать разумные выводы», — сказал он.

Напомним, ВЭФ-2025 проходит с 3 по 6 сентября во Владивостоке. Главная тема ВЭФ — «Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания».

