На ВЭФ сообщили о планах доработать закон «О северном завозе»

Комитет Государственной Думы по развитию Дальнего Востока и Арктики совместно с Минвостокразвития России внесут изменения в закон «О северном завозе» для его усовершенствования, в том числе будет установлена административная ответственность перевозчиков за срыв сроков перевозок. Об этом заявил на сессии «Северный завоз: надежно, быстро, доступно» на полях Восточного экономического форума глава комитета Николай Харитонов.

Парламентарий отметил, что необходимо установить административную ответственность перевозчиков за срыв сроков перевозок, на это указывают поступающие в комитет Госдумы данные от органов власти и участников северного завоза.

Также, по его мнению, для обеспечения предприятий, осуществляющих северный завоз, оборотными средствами, требуется предусмотреть субсидирование части затрат на компенсацию процентов по коммерческим кредитам. Методики расчета надбавок на хранение и перевозку грузов, как считает Харитонов, нужно установить на федеральном уровне и сделать едиными для всех регионов.

Отмечается, что с принятием закона «О северном завозе» задача обеспечения более двух млн жителей отдаленных поселков в 19 регионах товарами первой необходимости обрела федеральное значение.

«Наш Дальний Восток и Арктика — это не просто стратегически значимый макрорегион. Люди в нем живут и работают в экстремальных климатических условиях. Мы обязаны сделать так, чтобы у них было все необходимое, в том числе товары первой необходимости по доступным ценам», — акцентировал внимание Харитонов.

Кроме того, он сообщил о ежегодно растущей потребности в дноуглублении. Решением депутат считает формирование российского дноуглубительного флота.

Также на сессии опытом внедрения цифрового двойника северного завоза в Якутии поделился глава республики Айсен Николаев. По его словам, инициатива стала успешной: помогает оптимизировать затраты, отслеживать местонахождение грузов и оперативно решать возможные сложности.

Николаев предложил для оптимизации затрат на северный завоз разработать региональный сегмент федеральной государственной информационной системы на базе ГосТеха.