На ВЭФ предложили создать банк для электроэнергетики с госучастием

Для развития электроэнергетики нужно создать отраслевой финансовый институт, заявил министр энергетики РФ Сергей Цивилев в рамках ВЭФ.

Он отметил, что отрасли нужны дешевые деньги.

«Мы не можем смириться с тем, чтобы в конечной стоимости генерации 40 и более процентов закладывалась бы стоимость денег», — сказал он.

Цивилев добавил, что нужен «уполномоченный государственный банк с государственным участием».

«У нас есть банки, которые специализируются сейчас и имеют компетенции в области электроэнергетики», — подчеркнул министр электроэнергетики РФ.

Напомним, ВЭФ-2025 проходит с 3 по 6 сентября во Владивостоке. Главная тема ВЭФ — «Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания».