Альфа-Банк и «Доброфлот» заключили соглашение о партнерстве на ВЭФ

Альфа-Банк и группа компаний «Доброфлот» подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве. Документ подписан 3 сентября на полях Восточного экономического форума, сообщает пресс-служба банка.

Соглашение направлено на развитие взаимодействия по направлениям, представляющим взаимный интерес для обеих сторон.

Партнеры планируют внедрять современные банковские технологии, а также разрабатывать и реализовывать совместные инвестиционные программы для поддержки инновационного развития и модернизации компании.

Старший вице-президент, руководитель по работе с крупными корпоративными клиентами Альфа-Банка Денис Кутасов назвал это соглашение важным шаг к укреплению позиций в дальневосточном регионе.

«Нас уже связывает плодотворное сотрудничество, в том числе, по выпуску ЦФА — перспективного инструмента по привлечению финансирования. Убежден, что и в дальнейшем совместная работа позволит достичь значительных результатов и откроет новые возможности для обеих сторон», — отметил он.

В свою очередь, гендиректор «Доброфлота» Александр Ефремов подчеркнул, группа настроена на долгосрочное и плодотворное взаимодействие с банком. По его мнению, партнерство позволит реализовать ключевые проекты и поддержать финансовую устойчивость инициатив сторон.

Напомним, в 2025 году «Доброфлот» успешно провел два размещения цифровых финансовых активов (ЦФА) на платформе Альфа-Банка А-Токен. Объем эмиссии составил 500 млн рублей и 1 млрд рублей соответственно.