В ПСБ заявили о важности изменений в проведении трансграничных платежей

На фоне происходящих глобальных геополитических изменений структура внешнеторговых сделок и расчетов по ним также претерпевают трансформацию, заявил заместитель председателя ПСБ Михаил Дорофеев в рамках ВЭФ.

Он отметил, что ПСБ, учитывая потребности участников ВЭД и современные реалии, запустил в 2024 году новое решение для трансграничных расчетов – финтех-компанию А7, которая открывает возможность свободных расчетов с любыми странами мира.

Дорофеев добавил, что за год обороты этого расчетного механизма превысили 7 трлн рублей.

«На сегодняшний день уже весь мир убедился в том, что страны запада пытаются использовать систему международных расчетов не как инструмент обеспечения свободной торговли, а как некую неоколониальную дубинку и санкционное орудие», — сказал он.

По словам Дорофеева, многие страны не могут использовать систему международных расчетов, потому что специфика их экономики не отвечает «формальным» требованиям этой системы.

«Значит, пришло время пересмотра мировых финансово-расчетных институтов, речь, конечно же, про систему SWIFT», — отметил он.

Дорофеев подчеркнул, что финтех-компания А7 востребована не только у российского бизнеса, так как другие страны проявляют к ней интерес в связи с ростом запросов на поиск альтернативы.

«Для удобства обслуживания компаний мы открываем офисы по всей России, на сегодняшний день, помимо столичных, открыты уже восемь региональных офисов в крупных городах. Будем открывать офисы А7 в двух африканских странах – в этом регионе очень заинтересованы в нашей платежной системе. Наша инфраструктура позволяет проводить от 1,5 тыс. до 2 тыс. операций в день», — сказал он.

Он добавил, что международная торговля перестает быть прерогативой крупных предприятий и финансовых конгломератов, значительную долю в этой сфере заняли предприятия малого и среднего бизнеса.

«Сегодня огромное число средних и малых компаний включились во внешнеэкономическую деятельность. Для МСП, отличающихся гибкостью и умением быстро реагировать на изменения, нужны были такие же платежные решения – удобные, простые в использовании, но при этом точные и надежные», — заключил он.