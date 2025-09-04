Греф сообщил о снижении числа жалоб за навязывание услуг при кредитовании до 42%

Поступление жалоб на навязывание дополнительных платных услуг при кредитовании снизилось на 42%, рассказал председатель правления Сбербанка Герман Греф на встрече с журналистами в рамках Восточного экономического форума.

«По данным ЦБ, за первый квартал 2025 года количество жалоб на нарушение прав потребителей выросло, но при этом поступление жалоб на навязывание дополнительных платных услуг при кредитовании снизилось на 42%. При этом основными триггерами общего роста стали жалобы на отказ в проведении операций, блокировку счета и банковских карт по подозрению в участии в мошеннических операциях. Поступление таких жалоб выросло с июля 2024 года после вступления в силу новых норм по противодействию финансовому мошенничеству», — заметил Герман Греф.

Он также подчеркнул, что инициативу о повышении штрафов за мисселинг до 1% «тяжело назвать разумной», и выразил надежду, что закон не будет принят в текущем виде.

«Чем чаще меняется регулирование, тем больше времени бизнесу требуется на адаптацию. Сегодня это означает переделку всех IT-систем, внесение правок в них и так далее. Этот процесс, конечно, занимает время. И именно меняющееся регулирование и макроэкономическая ситуация часто являются триггером для такого объёма жалоб. <..> Я считаю, что этот проект должен быть кардинально доработан, в текущем виде его реализовывать нельзя», — резюмировал Греф.