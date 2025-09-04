Глава Сбера ожидает оживления экономики при ключевой ставке ниже 12%

Экономика России оживет, когда ключевая ставка достигнет 12% или опустится еще ниже. Но пока что фаза охлаждения в экономике продолжается, заявил председатель правления Сбербанка Герман Греф на встрече с журналистами в рамках Восточного экономического форума.

«Процесс охлаждения продолжается. Это видно по темпам роста ВВП и темпам роста промышленности. Август показывает довольно явные симптомы того, что мы приближаемся к нулевым отметкам роста. И, конечно, один из ключевых факторов этой ситуации — высокая ключевая ставка. По нашим внутренним оценкам, к концу года ставка будет находиться примерно на уровне 14%. Достаточно ли этого для оживления экономики? На наш взгляд, нет. При текущих уровнях инфляции ставка, которая может дать надежду на оживление, должна быть на уровне 12% или ниже. Поэтому, когда мы достигнем этих уровней, скорее всего, мы и увидим оживление экономики», — рассказал Герман Греф.

Он также отметил, что важна не столько номинальная ставка, сколько реальная. На сегодняшний день реальная ставка является одной из самых высоких в мире, подчеркнул президент Сбера.

«Важно выйти из периода управляемого охлаждения экономики, чтобы это не превратилось в затяжную стагнацию, когда оживлять экономику будет значительно сложнее, чем ее охлаждать. Поэтому мы уже много месяцев делимся своими опасениями, основываясь на предиктивных макроэкономических параметрах, которые банки получают значительно быстрее, чем регуляторы. Это говорит о том, что сейчас нужно быть предельно внимательным, учитывать весь поток поступающей информации и вовремя корректировать политику. Будем надеяться, что Центральный Банк будет это делать», — добавил он.