В ВТБ назвали биометрию одним из лучших способов защиты от мошенников

ВТБ: биометрия снижает риск потерь от мошенников почти до нуля
true
true
true
close
Пресс-служба ВТБ

За первые 6 месяцев 2025 года только 0,0025% клиентов ВТБ, подключивших в онлайн-банке государственную биометрию, столкнулись с кражами своих средств мошенниками, заявил заместитель президента-председателя правления ВТБ Александр Пахомов в рамках ВЭФ.

Он отметил, что при попытке мошенников вывести деньги срабатывает антифрод-система банка, для которой необходимо подтверждение операции по лицевой биометрии. Мошенники не могут пройти проверку даже при наличии фотографии клиента или сгенерированного с помощью ИИ изображения.

«Поэтому подобные кражи предотвращаются практически в 100% случаях», — сказал Пахомов.

Также он отметил, что, когда клиент заходит в мобильный банк во время подозрительного звонка или устанавливает программы удаленного доступа, ВТБ сразу информирует клиента об атаке мошенников с помощью push-уведомления или СМС.

«Для финансовых сервисов биометрия — новый этап эволюции, это самый безопасный и надежный способ идентификации, защищающий данные и средства клиентов.

Ожидаем, что в ближайшем будущем биометрия станет отраслевым стандартом и подстегнет развитие новых цифровых сервисов», — сказал Пахомов.

Ранее аналитики ВТБ подсчитали, что подтверждение операций с помощью биометрии до конца 2025 года может сберечь от мошенников более 2 млрд рублей клиентов.

