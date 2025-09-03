В Сбере заявили об отсутствии роста числа отказов в реструктуризации

Ведяхин: в Сбере рассчитывают на смягчение денежно-кредитной политики

В Сбере не отмечают роста числа отказов в реструктуризации, заявил первый заместитель председателя правления Сбера Александр Ведяхин в рамках ВЭФ.

«Все заявки рассматриваются индивидуально, и банк подбирает оптимальные условия для каждого клиента», — сказал он.

Ведяхин отметил, что одна из возможных мер – снижение суммы ежемесячного платежа и введение временной отсрочки выплат.

Также Ведяхин подчеркнул, что высокий уровень ключевой ставки сильно влияет на компании и снижает их маржинальность.

«Мы рассчитываем, что политика регулятора изменится в пользу дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики. Снижение ставки позволит уменьшить долговую нагрузку и сделать кредиты более доступными», — сказал он.

Напомним, ВЭФ-2025 проходит с 3 по 6 сентября во Владивостоке. Главная тема ВЭФ — «Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания».