Россия создаст систему регулирования искусственного интеллекта под эгидой ООН

Россия совместно с партнерами по альянсу AI Alliance Network создает глобальную систему регулирования искусственного интеллекта под эгидой ООН. Об этом на полях Восточного экономического форума заявил первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин.

По его словам, работа включает организацию рабочих групп и участие в ключевых мероприятиях, в частности, WAIC 2025.

«Подобные инициативы укрепляют позиции альянса как важной платформы для выработки международных стандартов в сфере искусственного интеллекта», — подчеркнул Ведяхин.