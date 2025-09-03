Сбер повысил скорость платежей из России в Индию

Ведяхин: 60% платежей из России в Индию проходят менее чем за 10 минут

На сегодняшний день 60% платежей из России в Индию проходят менее чем за 10 минут, заявил первый заместитель председателя правления Сбера Александр Ведяхин в рамках ВЭФ.

«Мы понимаем, что успешный бизнес — это высокие скорости, поэтому повышаем скорость платежей», — сказал он.

Также Ведяхин отметил, что для развития торговли на международном рынке нужно поддерживать бизнес.

«Необходима помощь в поиске поставщиков, переговорах, гибких финансовых инструментах. Все эти услуги Сбер предоставляет в рамках проекта Business Development», — сказал он.

Ведяхин добавил, что Сбер также уделяет особое внимание частным клиентам.

«Те, кто приезжают на работу в Россию из Индии, могут комфортно переводить средства в Индию через мобильное приложение «СберБанк Онлайн». Недавно появилась новая возможность оплаты обучения индийских студентов в российских вузах», — сказал он.

Кроме того, по словам Ведяхина, Сбер работает над внедрением безналичной оплаты для туристов Индии и России.

«Мы уже тестируем эту возможность и ожидаем, что к началу туристического сезона — 2025 сможем обеспечить комфорт в этом вопросе тысячам туристов из РФ в Индии», — заключил он.

Напомним, ВЭФ-2025 проходит с 3 по 6 сентября во Владивостоке. Главная тема ВЭФ — «Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания».