В Сбере спрогнозировали восстановление спроса на покупку жилья

Благодаря механизму эскроу и проектному финансированию девелоперы успешно проходят период низких продаж, рассказал первый заместитель председателя правления Сбера Александр Ведяхин в рамках ВЭФ.

Он отметил, что по итогам первых 7 месяцев 2025 года объем опубликованных проектных деклараций снизился на 20% год к году.

«Абсолютный уровень процентных ставок пока еще остается достаточно высоким и сказывается на экономике проектов, особенно тех, которые имеют низкое покрытие долга средствами на счетах эскроу. Отдельно стоит выделить бридж кредиты, на которые процентные расходы давят больше всего», — сказал он.

Ведяхин добавил, что спрос будет постепенно восстанавливаться по мере смягчения денежно-кредитной политики Банка России и приближения ставок по рыночной ипотеке к приемлемым уровням.

Он отметил, что благодаря началу активного снижения ставок по депозитам в июле 2025 в России наблюдалась активизация спроса.