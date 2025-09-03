На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Сбере спрогнозировали восстановление спроса на покупку жилья

Ведяхин: девелоперы успешно проходят период низких продаж
true
true
true
close
Александр Гальперин/Фотобанк «Росконгресс»

Благодаря механизму эскроу и проектному финансированию девелоперы успешно проходят период низких продаж, рассказал первый заместитель председателя правления Сбера Александр Ведяхин в рамках ВЭФ.

Он отметил, что по итогам первых 7 месяцев 2025 года объем опубликованных проектных деклараций снизился на 20% год к году.

«Абсолютный уровень процентных ставок пока еще остается достаточно высоким и сказывается на экономике проектов, особенно тех, которые имеют низкое покрытие долга средствами на счетах эскроу. Отдельно стоит выделить бридж кредиты, на которые процентные расходы давят больше всего», — сказал он.

Ведяхин добавил, что спрос будет постепенно восстанавливаться по мере смягчения денежно-кредитной политики Банка России и приближения ставок по рыночной ипотеке к приемлемым уровням.

Он отметил, что благодаря началу активного снижения ставок по депозитам в июле 2025 в России наблюдалась активизация спроса.

Все новости на тему:
ВЭФ-2025
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами