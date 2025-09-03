Минфин РФ увеличит объем дневной продажи валюты

Минфин РФ увеличит продажу валюты и золота до 1,4 млрд рублей в день

Минфин России почти в пять раз увеличил продажу валюты и золота по бюджетному правилу, до 1,4 млрд рублей в день с 5 сентября по 6 октября. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Министерство планирует продавать иностранную валюту и золото в рамках бюджетного правила с 5 сентября по 6 октября. Общий объем продаж составит 31,5 млрд рублей, а ежедневный — эквивалент 1,4 млрд рублей.

В предыдущий период — с 7 августа по 4 сентября — Минфин продает активы на общую сумму 6,2 млрд рублей, или по 0,3 млрд рублей в день.

Данные меры связаны с ожиданием недополучения нефтегазовых доходов. В сентябре их прогнозируемое отклонение оценивается в 21 млрд рублей, а по итогам августа фактическое отклонение от ожидаемого объема составило минус 10,5 млрд рублей.

Опубликованная информация Минфина также позволяет спрогнозировать объем операций Банка России на валютном рынке. ЦБ корректирует свои действия на анонсированный Минфином объем, но со своим собственным показателем ежедневных продаж. Во втором полугодии 2025 года эта корректировка составляет 8,94 млрд рублей в день (в первом полугодии — 8,86 млрд рублей).

Таким образом, с учетом новых данных Минфина, Банк России в период с 5 сентября по 6 октября 2025 года будет осуществлять ежедневную продажу валюты в объеме 10,34 млрд рублей. В предыдущий период (с 7 августа по 4 сентября) объем продаж ЦБ составляет 9,24 млрд рублей в день.

Минфин возобновил продажи валюты и золота в апреле после длительного перерыва. После краткосрочного возврата к покупкам в мае-июне, ведомство вновь перешло к продажам в июле.

