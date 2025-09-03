На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Сбере рассказали о работе филиала в Индии

Ведяхин: необходимо снижать барьеры между Индией и Россией
true
true
true
close
Пресс-служба Сбера

Нужно снижать барьеры во взаимодействии Индии и России, заявил первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин в рамках ВЭФ.

Он отметил, что в Сбере надеются на снижение тарифов со стороны Индии, чтобы синхронизировать технологические требования.

«Есть еще большая тема — рабочая сила: как именно рабочая сила из Индии может использоваться в Российской Федерации. Мы говорили о том, как привлекать индийскую рабочую силу в Россию, какие барьеры для этого надо снижать», — сказал Ведяхин.

По его словам, Сбер делает множество шагов в развитии работы в Индии.

«Если смотреть потенциал контрактов, то это более 50 миллиардов рублей — заметная сумма, которая может быть заметным вкладом для достижения той цели, о которой мы говорим. Сбер активно проводит платежи между Россией и Индией», — сказал он.

Ведяхин напомнил, что Сбер работает в Индии 15 лет.

«У нас в стране находится филиал. Все платежи мы проводим очень и очень хорошо. Мы присутствуем в Дели, в Мумбаи, у нас есть IT-хаб в Бангалоре. И мы всегда приветствуем клиентов, которые реализуют свои бизнес-инициативы с помощью Сбера», — сказал он.

Также Ведяхин отметил, что Сбер взаимодействует в Индией и в сфере образования.

«Можно скачать с сайта Сбера специальный гайд, как делать бизнес в Индии или в России. Но тех, кто хочет делать большой бизнес, мы приглашаем на нашу совместную программу с Высшей школой экономики, она посвящена бизнесу между Россией и Индией», — заключил он.

Напомним, ВЭФ-2025 проходит с 3 по 6 сентября во Владивостоке. Главная тема ВЭФ — «Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания».

Все новости на тему:
ВЭФ-2025
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами