В Сбере рассказали о работе филиала в Индии

Нужно снижать барьеры во взаимодействии Индии и России, заявил первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин в рамках ВЭФ.

Он отметил, что в Сбере надеются на снижение тарифов со стороны Индии, чтобы синхронизировать технологические требования.

«Есть еще большая тема — рабочая сила: как именно рабочая сила из Индии может использоваться в Российской Федерации. Мы говорили о том, как привлекать индийскую рабочую силу в Россию, какие барьеры для этого надо снижать», — сказал Ведяхин.

По его словам, Сбер делает множество шагов в развитии работы в Индии.

«Если смотреть потенциал контрактов, то это более 50 миллиардов рублей — заметная сумма, которая может быть заметным вкладом для достижения той цели, о которой мы говорим. Сбер активно проводит платежи между Россией и Индией», — сказал он.

Ведяхин напомнил, что Сбер работает в Индии 15 лет.

«У нас в стране находится филиал. Все платежи мы проводим очень и очень хорошо. Мы присутствуем в Дели, в Мумбаи, у нас есть IT-хаб в Бангалоре. И мы всегда приветствуем клиентов, которые реализуют свои бизнес-инициативы с помощью Сбера», — сказал он.

Также Ведяхин отметил, что Сбер взаимодействует в Индией и в сфере образования.

«Можно скачать с сайта Сбера специальный гайд, как делать бизнес в Индии или в России. Но тех, кто хочет делать большой бизнес, мы приглашаем на нашу совместную программу с Высшей школой экономики, она посвящена бизнесу между Россией и Индией», — заключил он.

Напомним, ВЭФ-2025 проходит с 3 по 6 сентября во Владивостоке. Главная тема ВЭФ — «Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания».