Альянс по ИИ запустит платформу для обмена реальным опытом внедрения ИИ

В ноябре Альянс по ИИ запустит международную платформу BRICS+ AI Success Hub для обмена реальными кейсами внедрения ИИ, заявил первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин в рамках ВЭФ.

Он отметил, что о создании платформы было объявлено в июне 2025 года в рамках ПМЭФ.

«Эта инициатива направлена на формирование единого пространства взаимного трансфера практик между странами БРИКС и их партнерами. Проект будет реализован в стратегическом партнерстве с Глобальным альянсом по ИИ для промышленности и производства (ЮНИДО)», — сказал Ведяхин.

Напомним, на WAIC 2025 Сбер призвал объединить усилия для разработки эффективных стандартов, обеспечения безопасности и этичности использования ИИ.