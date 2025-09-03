Названа доля россиян, для которых не имеет значения страна производства товара

Каждый шестой опрошенный россиянин (17,7%) заявил, что для него не имеет значения страна производства товара. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного редакцией «Финансы Mail» (есть у «Газеты.Ru»).

16,8% респондентов почти всегда сознательно покупают российское и готовы жертвовать иностранными альтернативами ради поддержки отечественного производителя. Самая же большая группа (44,9%) выбирает российское часто, но делает это прагматично: решающими остаются качество и цена. Около 11,2% ограничиваются отдельными категориями – например, предпочитают покупать местное молоко и хлеб, но в косметике или технике тянутся к импортным брендам. 7,5% принципиально стараются выбрать иностранный продукт, независимо от того, насколько хорошим оказался отечественный аналог. Еще 1,8% затруднились дать четкий ответ, признавшись, что в их покупательской стратегии нет точных ориентиров.

Почти половина участников (49,2%) назвали главным критерием для себя качество приобретаемого товара. Четверть опрошенных (24%) ставят во главу угла цену, а около 16% выбирают страну-производителя в зависимости от категории: например, отечественные продукты питания, но импортную электронику. Принципиальных респондентов, для которых «свое» — обязательное условие для покупки, оказалось менее 5%. Локальные бренды поддерживают 3,6%, а принципиальных сторонников импорта оказалось всего 1,4%. Свой вариант предложили около 1% опрошенных, чаще всего ссылаясь на личный опыт или доверие к какой-то конкретной марке товара.

Четверть россиян считают, что качество российских товаров заметно выросло за последние годы, еще 29% говорят о хороших результатах в отдельных отраслях. Но оптимизм пока разделяют не все: почти 20% уверены, что качество зависит от конкретного случая, и столько же респондентов полагают, что в России оно все же уступает иностранным аналогам. При этом почти 5% признались, что вообще не задумываются над этим вопросом при совершении покупок.

В прогнозах на будущее мнения респондентов разошлись. 15% верят, что в будущем российские товары могут вытеснить импорт в большинстве категорий, а 7% рассчитывают на успех отечественного только в массовом сегменте. Участники же самой крупной группы (36%) предполагают, что успех возможен лишь в отдельных нишах. Скептиков в этом вопросе оказалось поровну: 19,6% считают, что в будущем зависимость от иностранных технологий и комплектующих сохранится, а 19% уверены, что потребитель все равно выберет импорт, если он будет выигрывать по цене и качеству у отечественных аналогов.

В опросе приняли участие более 5,5 тыс. россиян.

