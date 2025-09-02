На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
«Очередь не выстроилась»: авиаэксперт – о продажах российского вертолета иностранцам

Пилот Литвинов: российский вертолет «Ансат» преждевременно продавать за границу
Евгений Биятов/РИА «Новости»

Импортозамещенному вертолету «Ансат» с российским двигателем нужно найти применение и посмотреть, пользуется ли он успехом, прежде чем продавать его за границу. Об этом «Газете.Ru» рассказал пилот, командир Airbus A-320 Андрей Литвинов.

«Очередь за ним вроде как не выстроилась. Какие-то есть заказчики, но тут дело не в этом. Купить его можно, вопрос — как он летать будет и подойдет ли вертолет. Это неоднозначная техника, он не для всех работ подходит. Скажем, облет трубопровода можно сделать, но можно сделать что-то на вертолете, [а что-то] с помощью дрона. Это разная цена вопроса», — сказал он.

Пилот назвал антироссийские санкции как причину того, что «Ансат» не будет пользоваться спросом за границей.

«[Самолет] Superjet купили армянские авиалинии, а потом вернули обратно, или в лизинг они брали, сейчас уже не помню. У всех заказчиков возникали проблемы с поставкой запчастей. Вопрос очень важный: санкции, логистика и все остальное. Если страны закупят вертолеты и нет прямых сообщений с этими странами, то получается, что надо через третьи страны поставку запчастей организовывать, а это удорожает процесс. Есть мелкие моменты — сервис, техническое обслуживание, применение вертолета в тех или иных работах», — сказал он.

Минпромторг показал до этого кадры первого полета импортозамещенного вертолета «Ансат» — в нем установлен российский двигатель ВК-650В. Сообщается, что он заменит Airbus и Bell.

Ранее в Минпромторге назвали новой жемчужиной вертолет «Ансат».

