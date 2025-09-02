Сбер представит интерактивный стенд на ВЭФ-2025

Сбер в статусе «ГигаПартнера» ВЭФ-2025 представит интерактивный стенд в формате полнофункционального банковского отделения, сообщает пресс-служба банка.

На стенде будут собраны ключевые сервисы и продукты Сбера. Посетители смогут узнать о передовых сервисах банка в области ИИ, умных устройствах Sber и других инновациях.

Кроме того, Сбер покажет возможности генеративного ИИ на примере AI-помощников, которые помогают предпринимателям в различных сферах.

Также на стенде покажут специальный калькулятор, с помощью которого можно оценить эффективность внедрения ИИ в конкретный бизнес.

Те, кто увлекается путешествиями, познакомятся с ИИ-помощником на основе GigaChat, способного подобрать отель, ресторан, тур и другие вещи, чтобы турист смог познакомиться с регионом. На данный момент сервис работает с территорией Сахалина и на Курилах, но в будущем будут доступны и другие регионы России.

Напомним, X Восточный экономический форум пройдет с 3 по 6 сентября во Владивостоке.