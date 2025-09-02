Некоторым россиянам увеличат пенсионные выплаты в сентябре

Некоторым россиянам перерасчитают пенсию в сентябре 2025 года. Об этом рассказал RT декан факультета права НИУ ВШЭ профессор Вадим Виноградов.

«Наиболее заметное увеличение ожидает тех, кто в августе отметил 80-летие, — для этих граждан фиксированная часть страховой пенсии по возрасту будет удвоена и после перерасчета сумма вырастет с 8907,70 рубля до 17 815,40 рубля», — рассказал он.

Профессор напомнил о том, что в сентябре за каждого иждивенца пенсионерам будет дочислено 2969,23 рубля к пенсии. Также в этом месяце лица пенсионного возраста, которые завершили трудовую деятельность в августе, смогут рассчитывать на доиндексацию пенсий.

«Пока человек работал, его пенсия не индексировалась до 2025 года. Но даже в 2025 году индексация работающим пенсионерам происходит не в полном объеме», — пояснил он.

По словам Виноградова, доиндексация доводится до конца только после увольнения пожилых сотрудников.

Он отметил, что на перерасчет пенсии могут расчитывать лица с подтвержденным стажем работы в районах Крайнего Севера, при изменении состава семьи, уровня доходов или переходе на другой региональный стандарт. Кроме того, неработающие пенсионеров при наличии 30-летнего сельского стажа могут получить надбавку в размере 25% к фиксированной части пенсии.

Ранее психолог назвала три типа россиян по отношению к выходу на пенсию.