Сбер выведет на IPO более 10 компаний

В Сбербанке сообщили о наличии отложенного спроса на выход на IPO
Сбербанк прорабатывает выход на IPO более 10 компаний, около половины из них запланированы на вторую половину 2025 года. Об этом сообщил в интервью РИА Новости в преддверии Восточного экономического форума зампред правления банка Анатолий Попов.

По его словам, на фоне трендов на рынках такое количество сделок является реалистичным сценарием. Попов отметил, что в период высокой ключевой ставки активность на российском рынке IPO снизилась — в текущем году не было закрыто ни одной сделки, хотя за аналогичный период 2024 года состоялось девять IPO.

Топ-менеджер Сбера также добавил, что в финансовой организации есть отложенный спрос со стороны эмитентов, часть из которых начинали готовить свои IPO заранее.

«После начала цикла смягчения денежно-кредитной политики мы видим, что все больше инвесторов обращает внимание на рынок акций, что скоро приведет к его восстановлению и, как следствие, к росту количества первичных размещений», — полагает Попов.

