Эксперт спрогнозировал курс юаня к рублю на начало сентября

Аналитик Тимошенко: с 1 по 5 сентября курс юаня составит 11,20 — 11,50 рублей
true
true
true
close
Travis182/Shutterstock/FOTODOM

Под занавес пика налоговых выплат рубль продемонстрировал ослабление к юаню на Московской бирже. Как отметил в беседе с РИАМО директор департамента операций на финансовых рынках банка «Русский Стандарт» Максим Тимошенко, давление на российскую валюту оказывают рост импорта, неопределенность вокруг переговоров по Украине, а также ожидания смягчения денежно-кредитной политики со стороны Центробанка РФ. При этом эксперт подчеркнул, что излишне сильный рубль не соответствует интересам российского бюджета.

Визит президента России Владимира Путина в Китай и заявления о наращивании товарооборота между двумя странами, по его словам, добавляют позитива экономикам РФ и КНР.

«Тем временем на стороне юаня — свежая статистика из Китая, которая продемонстрировала замедление темпов снижения прибыли промышленности в июле. Также укреплению юаня способствует и решение китайского ЦБ поднять дневную исходную ставку», — обратил внимание Тимошенко.

Финансист прогнозирует, что в период с 1 по 5 сентября торговый диапазон юаня составит 11,20 — 11,50 рублей.

По данным Investing.com, в конце августа доллар стоил более 80 рублей, евро — 92 рубля, юань — 11,17 рубля. С начала года американская валюта подешевела к российской примерно на 30%, европейская — примерно на 22%, китайская — почти на 28%.

Ранее инвестстратег спрогнозировал курс доллара при встрече лидеров России и Украины.

