В «Роснефти» назвали причины снижения финансовых результатов экспортеров нефти

Сечин: «Роснефть» формирует бюджет, исходя из реалистичных предпосылок
Global Look Press

В первом полугодии 2025 года на фоне ужесточения санкций в отношении России и укрепления курса рубля на рынке наблюдалось расширение дисконтов на российскую нефть, что негативно отразилось на финансовых результатах всех экспортеров, заявил председатель правления, главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин, комментируя итоги работы компании в первом полугодии 2025 года.

Сечин отметил, что опережающий инфляцию рост тарифов естественных монополий дополнительно давит на нефтяную отрасль.

«Чрезмерная индексация регулируемых Правительством РФ тарифов ускоряет инфляцию издержек, способствует росту уровня цен и является одной из причин более медленного снижения ключевой ставки. Несмотря на принятые Банком России в июне-июле решения, темпы снижения ставки явно недостаточны», — сказал глава «Роснефти».

Также Сечин подчеркнул, что излишнее укрепление курса рубля на фоне длительного поддержания ключевой ставки на повышенном уровне приводит к потерям бюджета России и компаний-экспортеров.

«В сложившихся условиях «Роснефть» формирует свой бюджет, исходя из реалистичных предпосылок, используя цену на нефть в 45 долл./барр. Ведутся непрерывный мониторинг, анализ и ранжирование портфеля», — сказал он.

Глава «Роснефти» заявил, что негативный внешний фон не повлияет на дивидендную политику компании.

«В интересах наших акционеров и в полном соответствии с утвержденной политикой в августе 2025 г. «Роснефть» завершила выплату утвержденных годовым собранием акционеров итоговых дивидендов. Суммарный размер дивидендов за 2024 г. составил 542 млрд руб. или 51,15 руб. на акцию», — сказал он.

Ранее Сечин спрогнозировал ситуацию на рынке нефти до конца 2025 года.

