Глава «Роснефти» спрогнозировал ситуацию на рынке нефти до конца 2025 года

Сечин: профицит на рынке нефти в 4 квартале 2025 года составит 2,6 барр./сут.
На фоне перепроизводства нефти в первые 6 месяцев 2025 года на рынке наблюдалось снижение цен на нефть, заявил председатель правления, главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин, комментируя итоги работы компании в первом полугодии 2025 года.

«Основная причина – активное наращивание добычи странами ОПЕК, в том числе Саудовской Аравией, ОАЭ, Ираком, Кувейтом; рост добычи также наблюдается в Бразилии и других странах», — сказал он.

Также Сечин дал прогноз о ситуации на рынке нефти в 2025-2026 году.

«По нашим оценкам и ожиданиям ведущих энергетических агентств, профицит на рынке нефти в 4 кв. 2025 г. составит 2,6 млн барр./сут, в 2026 г. – 2,2 млн барр./сут», — отметил он.

В опубликованном отчете «Роснефти» говорится, что выручка от реализации и доход от ассоциированных организаций и совместных предприятий в первом полугодии 2025 года составил 4 263 млрд рублей, а за аналогичный период 2024 года – 5 174 млрд рублей.

