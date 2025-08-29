Wildberries & Russ запустила в Хакасии программу поддержки бизнеса

В Хакасии стартовала программа «Платформа роста», разработанная компанией РВБ (Объединенная компания Wildberries & Russ) совместно с Агентством стратегических инициатив (АСИ). Об этом сообщили представители компании на встрече с бизнес-сообществом региона.

Она направлена на поддержку предпринимателей, которые развивают собственные производства и бренды. Участники получат доступ к обучению, консультациям и инструментам для выхода на новые рынки.

«Мы видим огромный потенциал в развитии местных брендов и их популяризации как на отечественном рынке, так и за рубежом. «Платформа роста» поможет региональному бизнесу реализовать этот потенциал и привлечь новых покупателей и вывести региональные бренды на новый уровень развития», — отметила руководитель «Платформы роста» Юлия Полетаева.

Хакасия стала 29-м регионом, где запущена программа. На данный момент к ней присоединились около 30 местных брендов, работающих в различных категориях товаров потребительского спроса.

Одновременно с этим в регионе активно растет количество предпринимателей, которые делают ставку на онлайн-торговлю. По итогам прошлого года число продавцов из Хакасии на Wildberries увеличилось на 34%, а их продажи выросли на 65%.

Замминистра экономразвития Республики Хакасия Оксана Кучина отметила, что запуск «Платформы роста» открывает для региона возможности для дальнейшего роста и укрепления своих позиций на рынке.

«Наши региональные бренды смогут воспользоваться современными технологиями продвижения и управления бизнесом, необходимыми для успешной конкуренции в условиях цифровой трансформации. Уверена, что выход на электронные площадки местных брендов поможет развитию производств, связанных с расширением ассортимента и увеличением объемов продаж, а также приведет к созданию дополнительных рабочих мест», — сказала она.

Напомним, «Платформа роста» была запущена в декабре 2024 года и уже охватила более двух десятков регионов России. За первые месяцы работы оборот резидентов «Платформы роста» увеличился на 68%. Сегодня в проекте участвует свыше 650 брендов. В планах компании — привлечь до 1000 брендов из 40 регионов к концу года, что позволит удвоить оборот каждого участника.