Назван размер военных пенсий после индексации в октябре

Средний размер военной пенсии в России после индексации в октябре составит 46,26 тыс. рублей, оценил для «Газеты.Ru» помощник депутата Госдумы, старший преподаватель Института международных экономических связей Илья Мосягин.

С 1 октября 2025 года пенсии военных пенсионеров россиян, работающих в силовых ведомствах, увеличатся на 7,6%. Об этом в конце июля депутат Госдумы Алексей Говырин рассказал РИА Новости.

«Решение о повышении военных пенсий до 7,6% вместо первоначально планировавшихся 4,5% — это оперативный и адекватный ответ на актуальную инфляционную динамику. Данная мера направлена на выполнение социальных обязательств государства перед теми, кто обеспечивал его безопасность. Ежемесячная прибавка в 3,26 тыс. рублей — подспорье для пенсионера. На эту сумму одному взрослому можно сформировать базовую недельную продовольственную корзину, обеспечивающую необходимыми продуктами», — отметил Мосягин.

По его словам, в корзину могут войти крупы (гречка, рис, овсянка), макароны, картофель (3-4 кг), курица, яйца (10 штук), кефир или творог, капуста, морковь, лук, свекла, около 1 кг яблок, хлеб (две буханки), растительное масло, молоко, сахар, соль, чай.

Мосягин сказал, что такой набор позволяет готовить простые блюда (каши, супы, тушеные овощи с курицей), но требует тщательного планирования. Корзина отражает экономную модель потребления в текущих ценовых условиях, уточнил экономист.

Ранее сообщалось, что в России резко подорожало молоко.