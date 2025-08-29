На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Назван размер военных пенсий после индексации в октябре

Экономист Мосягин: средний размер военной пенсии составит 46 тыс. руб. в октябре
true
true
true
close
Евгений Епанчинцев/РИА Новости

Средний размер военной пенсии в России после индексации в октябре составит 46,26 тыс. рублей, оценил для «Газеты.Ru» помощник депутата Госдумы, старший преподаватель Института международных экономических связей Илья Мосягин.

С 1 октября 2025 года пенсии военных пенсионеров россиян, работающих в силовых ведомствах, увеличатся на 7,6%. Об этом в конце июля депутат Госдумы Алексей Говырин рассказал РИА Новости.

«Решение о повышении военных пенсий до 7,6% вместо первоначально планировавшихся 4,5% — это оперативный и адекватный ответ на актуальную инфляционную динамику. Данная мера направлена на выполнение социальных обязательств государства перед теми, кто обеспечивал его безопасность. Ежемесячная прибавка в 3,26 тыс. рублей — подспорье для пенсионера. На эту сумму одному взрослому можно сформировать базовую недельную продовольственную корзину, обеспечивающую необходимыми продуктами», — отметил Мосягин.

По его словам, в корзину могут войти крупы (гречка, рис, овсянка), макароны, картофель (3-4 кг), курица, яйца (10 штук), кефир или творог, капуста, морковь, лук, свекла, около 1 кг яблок, хлеб (две буханки), растительное масло, молоко, сахар, соль, чай.

Мосягин сказал, что такой набор позволяет готовить простые блюда (каши, супы, тушеные овощи с курицей), но требует тщательного планирования. Корзина отражает экономную модель потребления в текущих ценовых условиях, уточнил экономист.

Ранее сообщалось, что в России резко подорожало молоко.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами