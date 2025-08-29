Экономист ожидает роста нелегальной занятости в России

Количество нелегальных работников в России не превысит 600 тыс. человек до конца 2025 года, несмотря на сложную обстановку на рынке труда. В 2026 году показатель перейдет к снижению. Такой прогноз «Газете.Ru» дал кандидат экономических наук, доцент, преподаватель Института международных экономических связей Сергей Суетин.

По данным Роструда, в России резко выросло число нелегальных работников в первой половине 2025 года. Число таких сотрудников в годовом выражении превысило 470 тыс., в то время как в январе-июне 2024 года их было 370 тыс.

«В 2025 году тенденция нелегальной занятости в России продолжится. Уровень безработицы по-прежнему низкий, он находится вблизи исторических минимумов, около 2,2%. Трудовых ресурсов недостаточно, особенно на низкооплачиваемых должностях. Второе полугодие, особенно период с сентября по декабрь, — разгар деловой активности. В это время проходит волна спроса на рынке труда со стороны работодателей. Рост издержек подталкивает предпринимателей к экономии, в том числе к привлечению более дешевой рабочей силы из-за рубежа. Но нелегальная занятость будет расти как среди россиян, так и среди мигрантов», — отметил Суетин.

По его словам, с одной стороны, миграционное законодательство ужесточается, а с другой стороны — Россия становится все более востребованной страной для мигрантов в виду улучшения ряда экономических показателей, а именно — потенциальной зарплаты в долларовом эквиваленте. Экономист добавил, что спрос на рынке труда, в том числе и низкоквалифицированного, превышает предложение, и без привлечения иностранных специалистов обойтись крайне непросто.

В мае 2025 года число занятых лиц в России составляло 74,5 млн человек, то есть нелегальная занятость, несмотря на антирекорды, в любом случае не превышает 1% и в целом находится под контролем, подчеркнул Суетин.

Он назвал отрасли, в которых преобладает нелегальная занятость, — сезонное производство, отрасли с высокой текучкой кадров, а также предполагающие низкую квалификацию рабочей силы. По мнению Суетина, таким критериям соответствуют частично или полностью сельское хозяйство, строительство, ряд отраслей сферы услуг. В 2025 году экономическая ситуация в данных отраслях ухудшилась, что также подтолкнуло работодателей к нелегальному трудоустройству сотрудников, констатировал экономист. По его мнению, в этих отраслях сложнее бороться с нарушениями трудового законодательства. Одна из причин, почему именно летом произошел рост нелегальных работников, — сезонность, которая ярко выражена в АПК и строительстве.

Суетин добавил, что с 1 января 2026 года минимальный размер оплаты труда по предложению Минтруда России вырастет более чем на 20% и составит 27 093 рубля. Зарплата в России уверенно растет не только в номинальном, но и в реальном выражении, а с учетом существенного укрепления курса рубля — еще и в долларовом эквиваленте, поэтому отечественный рынок труда становится весьма притягательным для иностранцев, заключил Суетин.

