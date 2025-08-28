На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Гендиректор РКК «Энергия» опроверг слухи о продаже предприятия и своей отставке

Гендиректор РКК «Энергия» Мальцев опроверг информацию о продаже предприятия
close
РКК «Энергия»/Роскосмос

Сообщения о возможной продаже Ракетно-космической корпорации (РКК) «Энергия» являются ложными. Об этом заявил гендиректор предприятия Игорь Мальцев, также опровергнув информацию о своем увольнении, передает РИА Новости.

По словам Мальцева, корпорация продолжает стабильную работу над ключевыми проектами российской космонавтики, включая разработку нового пилотируемого корабля и создание Российской орбитальной станции. Он подчеркнул, что коллектив предприятия намерен обеспечить ритмичность разработки и производства космической техники.

«Появившаяся в СМИ информация о том, что ведутся обсуждения продажи предприятия, не соответствует действительности. Я, в свою очередь, не покидаю пост генерального директора и не собираюсь этого делать», — заявил Мальцев.

27 августа два источника сообщили «Газете.Ru», что Мальцев подал заявление на увольнение.

Ракетно-космическая корпорация «Энергия» является головным предприятием в области пилотируемого освоения космоса в России. Основанная в 1946 году под руководством Сергея Павловича Королева, она разработала первые баллистические ракеты, а также семейство космических ракет-носителей «Спутник», «Восток», «Восход», «Луна», «Молния» и «Союз». Предприятие создало первый искусственный спутник Земли, первые космические корабли «Восток» и «Восход», а также первые автоматические межпланетные станции, достигшие Луны, Венеры и Марса.

Ранее в Роскосмосе прокомментировали слухи о продаже РКК «Энергия».

