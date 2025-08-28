На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Сбер объявил о новых назначениях в блоке «Строительство»

В строительном блоке Сбера назначили новых руководителей
fizkes/Shutterstock/FOTODOM

Сбер объявил о назначении Дмитрия Евстафьева на должность старшего вице-президента – руководителя блока «Строительство». В его задачи войдут реализация ключевых инициатив банка, включая мегапроекты, строительство и модернизацию объектов, внедрение современных ИТ-решений и AI-трансформация блока. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Как уточнили в Сбере, Евстафьев обладает значительным опытом управления сложными инвестиционно-строительными проектами, включая внедрение передовых методов проектирования и строительства. Одной из его главных задач станет выполнение программы трансформации направления «Строительство».

В банке рассказали, что ранее он отвечал за реализацию крупнейших проектов в России, таких как Амурский газоперерабатывающий завод, Амурский газохимический комплекс и нефтехимический комплекс «ЗапСибнефтехим».

Также произошло еще одно кадровое назначение: Ланфранко Чирилло стал старшим вице-президентом по строительной архитектуре и дизайну. Он будет курировать проектирование зданий и сооружений с использованием передовых функциональных и эстетических решений.

«Уверен, что профессионализм и лидерские качества Дмитрия позволят успешно провести трансформацию и вывести наши строительные проекты на новый уровень эффективности и инноваций. Мы рады видеть в нашей команде надежного партнера и единомышленника, способного решать амбициозные задачи», — отметил первый зампред правления Сбера Александр Ведяхин.

Кроме того, он выразил уверенность в том, что талант и опыт Ланфранко Чирилло принесут максимальную пользу компании. Также Ведяхин пожелал коллегам успехов, вдохновения и реализации всех планов.

