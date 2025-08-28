На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Яндекс получил штраф за отказ ФСБ в доступе к умному дому с «Алисой»

true
true
true
close
Яндекс

В Москве мировой судья оштрафовал «Яндекс» на десять тысяч рублей за непредоставление Федеральной службе безопасности (ФСБ) круглосуточного удаленного доступа к системе умного дома с «Алисой». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на судебные документы.

Отмечается, что ФСБ направляла в Роскомнадзор сообщения о непредоставлении круглосуточного удаленного доступа к информационной системе, которую использует «Яндекс».

В результате суд постановил признать компанию виновной в невыполнении в установленный срок законного предписания органа, осуществляющего государственный надзор, и назначить штраф в размере десяти тысяч рублей в виде наказания.

До этого ТАСС сообщал, что российские правоохранительные органы и силовые ведомства могут получить полномочия по ограничению предоставления информационно-коммуникационных услуг в ситуациях, когда возникает угроза безопасности граждан и государства.

Речь идет о подразделениях, занимающихся оперативно-розыскными мероприятиями. В России такие структуры имеются в органах МВД, ФСБ, ФСО, таможенной службе, Службе внешней разведки и ФСИН.

Ранее россиян предупредили об угрозе слежки через VPN-сервисы.

