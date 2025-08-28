На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Суд оставил живущему в Лондоне экс-банкиру одну из его квартир в Москве

Суд оставил бывшему банкиру Мотылеву одну из двух его квартир в Москве
true
true
true
close
Shutterstock

Арбитражный суд Москвы оставил признанному банкротом бывшему банкиру Анатолию Мотылеву одну из принадлежавших ему московских квартир. Об этом сообщает РИА Новости.

Экс-банкир с семьей с 2015 года проживает в Лондоне, где снимает жилой дом и офис. Он задолжал кредиторам свыше 86 млрд рублей. Для расчетов с долгами представитель кредиторов предложил реализовать две московские квартиры Мотылева.

Однако суд решил, что экс-банкир и члены его семьи, как граждане России, не могут быть лишены права на возвращение для дальнейшего проживания на территории страны, и поэтому одна из квартир должна быть оставлена за ними. В виду того, что площадь меньшей квартиры в 31 квадратный метр не соответствует социальной норме жилья в Москве в 72 квадратных метра на четырех человек, суд оставил за Мотылевым квартиру площадью около 103 квадратных метров. Вторая квартира будет продана для погашения долгов. для расчетов с кредиторами.

В мае 2016 года Басманный районный суд Москвы арестовал российское имущество и активы Мотылева, который ранее являлся владельцем банка «Российский кредит». Его также считали собственником еще трех банков — «Тульского промышленника», АМБ-банка и Мосстройэкономбанка.

Ранее стала известна сумма задолженности осужденного экс-банкира Пугачева.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами