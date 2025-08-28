Суд оставил живущему в Лондоне экс-банкиру одну из его квартир в Москве

Суд оставил бывшему банкиру Мотылеву одну из двух его квартир в Москве

Арбитражный суд Москвы оставил признанному банкротом бывшему банкиру Анатолию Мотылеву одну из принадлежавших ему московских квартир. Об этом сообщает РИА Новости.

Экс-банкир с семьей с 2015 года проживает в Лондоне, где снимает жилой дом и офис. Он задолжал кредиторам свыше 86 млрд рублей. Для расчетов с долгами представитель кредиторов предложил реализовать две московские квартиры Мотылева.

Однако суд решил, что экс-банкир и члены его семьи, как граждане России, не могут быть лишены права на возвращение для дальнейшего проживания на территории страны, и поэтому одна из квартир должна быть оставлена за ними. В виду того, что площадь меньшей квартиры в 31 квадратный метр не соответствует социальной норме жилья в Москве в 72 квадратных метра на четырех человек, суд оставил за Мотылевым квартиру площадью около 103 квадратных метров. Вторая квартира будет продана для погашения долгов. для расчетов с кредиторами.

В мае 2016 года Басманный районный суд Москвы арестовал российское имущество и активы Мотылева, который ранее являлся владельцем банка «Российский кредит». Его также считали собственником еще трех банков — «Тульского промышленника», АМБ-банка и Мосстройэкономбанка.

